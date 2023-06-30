Число сотрудников в простое сократилось в 3,5 раза за год — Минтруд РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число сотрудников, работающих в режиме неполного рабочего дня, в России за год сократилось в 3 раза, а число находящихся в простое — в 3,5 раза. Об этом сообщила в пятницу замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

«За минувший год численность работников, находящихся в простое или в режиме неполной занятости, сократилось более чем втрое. Если в прошлом году в это же время число занятых в режиме неполного рабочего дня составляло более 130 тыс., то сейчас это меньше 40 тыс. человек. Численность граждан, которые находятся в простое, также сократилась более чем в 3,5 раза за год», — сказала она на парламентских слушаниях «Вопросы обеспечения занятости населения: региональный аспект» в Совете Федерации.