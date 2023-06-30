За ночь беспорядков во Франции было подожжено около 500 зданий и более 550 машин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Радикальные манифестанты в ночь на пятницу подожгли около 500 зданий по всей Франции и более 550 автомобилей. Об этом сообщила радиостанция RTL.

По состоянию на 7:00 (8:00 мск), отмечает радиостанция, по всей стране было подожжено около 500 зданий. В стране за прошедшую ночь также было подожжено «565 автомобилей и 21 автобус», добавила RTL.