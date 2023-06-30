Москва не скрывает имена детей, вывезенных в РФ из зоны боевых действий — Лавров

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не скрывает имена детей, которые были вывезены в Россию из зоны боевых действий, десятки детей уже забрали их родственники. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Могу только подтвердить то, что наш президент неоднократно заявлял, — все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает. И если у этих детей есть родители или родственники прямые, они имеют полное право этих детей забрать, что уже делается и делалось не раз. Несколько десятков детей вернулись к своим родственникам, когда они объявились», — сказал он.