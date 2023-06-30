Силы РФ ударили по скоплению ВСУ у Антоновского моста, 30 украинских военных уничтожены

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные ударили по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) для зачистки местности у Антоновского моста в Херсонской области, 30 украинских военных уничтожены. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Военнослужащие группировки „Днепр“ продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооруженных формирований. Сегодня нанесен удар <…>: тридцать боевиков убиты, еще с десяток покалечены», — написал он в своем телеграм-канале.

Сальдо добавил, что остатки группировки прячутся «по обе стороны от моста по дачам». По его словам, по ним эффективно работает артиллерия, затем будет проведена окончательная зачистка.