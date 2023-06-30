Серебряную медаль будут давать школьникам с двумя четверками - Кравцов
15:00 30.06.2023 Источник: Интерфакс
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что серебряную медаль смогут получить школьники, у которых не более двух четверток в аттестате; окончательное решение о дополнительных баллах к ЕГЭ за медали, будет принято до сентября.
"Со следующего года будет возможность выдавать серебряную медаль, если по итогам года одна или две четверки", - сказал Кравцов в пятницу во время сессии по подведению итогов 2022/2023 учебного года с постановкой задач на предстоящий год.
При этом он добавил, что вопрос о дополнительных баллах к ЕГЭ за серебряную медаль прорабатывается, "и до сентября соответствующие решения будут приняты".
Новости
- 16:00 30.06.2023
- Лидеры стран ЕС поддержали план по налогообложению сверхприбыли от активов РФ — Bloomberg
- 15:40 30.06.2023
- Собянин: Развитие экономики Москвы в условиях санкционной блокады — половина победы
- 15:32 30.06.2023
- Карчаа опроверг данные украинского ГУР о приказе сотрудникам ЗАЭС покинуть ее до 5 июля
- 15:12 30.06.2023
- Обязательства граждан перед банками превысили 30 трлн рублей
- 14:32 30.06.2023
- Силы РФ ударили по скоплению ВСУ у Антоновского моста, 30 украинских военных уничтожены
- 14:25 30.06.2023
- Сергей Собянин: Станцию «Корниловская» Троицкой линии метро планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года
- 14:12 30.06.2023
- Москва не скрывает имена детей, вывезенных в РФ из зоны боевых действий — Лавров
- 14:10 30.06.2023
- Сбер снижает комиссию за эквайринг в Крыму
- 14:00 30.06.2023
- За ночь беспорядков во Франции было подожжено около 500 зданий и более 550 машин
- 13:32 30.06.2023
- Будущие контрактники в Москве рассказали о своем желании помочь участникам СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать