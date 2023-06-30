Серебряную медаль будут давать школьникам с двумя четверками - Кравцов

15:00 Источник: Интерфакс

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что серебряную медаль смогут получить школьники, у которых не более двух четверток в аттестате; окончательное решение о дополнительных баллах к ЕГЭ за медали, будет принято до сентября.

"Со следующего года будет возможность выдавать серебряную медаль, если по итогам года одна или две четверки", - сказал Кравцов в пятницу во время сессии по подведению итогов 2022/2023 учебного года с постановкой задач на предстоящий год.

При этом он добавил, что вопрос о дополнительных баллах к ЕГЭ за серебряную медаль прорабатывается, "и до сентября соответствующие решения будут приняты".