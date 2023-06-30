0
0
144
НОВОСТИ

Серебряную медаль будут давать школьникам с двумя четверками - Кравцов

15:00 30.06.2023 Источник: Интерфакс

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что серебряную медаль смогут получить школьники, у которых не более двух четверток в аттестате; окончательное решение о дополнительных баллах к ЕГЭ за медали, будет принято до сентября.

"Со следующего года будет возможность выдавать серебряную медаль, если по итогам года одна или две четверки", - сказал Кравцов в пятницу во время сессии по подведению итогов 2022/2023 учебного года с постановкой задач на предстоящий год.

При этом он добавил, что вопрос о дополнительных баллах к ЕГЭ за серебряную медаль прорабатывается, "и до сентября соответствующие решения будут приняты".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

16:00 30.06.2023
Лидеры стран ЕС поддержали план по налогообложению сверхприбыли от активов РФ — Bloomberg
0
36
15:40 30.06.2023
Собянин: Развитие экономики Москвы в условиях санкционной блокады — половина победы
0
72
15:32 30.06.2023
Карчаа опроверг данные украинского ГУР о приказе сотрудникам ЗАЭС покинуть ее до 5 июля
0
98
15:12 30.06.2023
Обязательства граждан перед банками превысили 30 трлн рублей
0
127
14:32 30.06.2023
Силы РФ ударили по скоплению ВСУ у Антоновского моста, 30 украинских военных уничтожены
0
211
14:25 30.06.2023
Сергей Собянин: Станцию «Корниловская» Троицкой линии метро планируют ввести в эксплуатацию в конце 2024 года
0
181
14:12 30.06.2023
Москва не скрывает имена детей, вывезенных в РФ из зоны боевых действий — Лавров
0
205
14:10 30.06.2023
Сбер снижает комиссию за эквайринг в Крыму
0
190
14:00 30.06.2023
За ночь беспорядков во Франции было подожжено около 500 зданий и более 550 машин
0
225
13:32 30.06.2023
Будущие контрактники в Москве рассказали о своем желании помочь участникам СВО
0
257

Возврат к списку