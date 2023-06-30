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НОВОСТИ

Обязательства граждан перед банками превысили 30 трлн рублей

15:12 30.06.2023 Источник: Известия

Задолженность россиян перед банками на 1 мая 2023 года достигла 30,22 трлн рублей — такие данные приводит ЦБ. Между тем, по итогам I квартала она составляла менее 28 трлн рублей, а уровень закредитованности находился на уровне 41%. Об этом говорится в исследовании, подготовленном на основе данных Росстата, Центробанка и крупнейших бюро кредитных историй (БКИ).  Известия

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