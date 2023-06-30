Сбер снижает комиссию за эквайринг в Крыму
14:10 30.06.2023
Сбер с 1 июля снизит комиссию по эквайрингу для предпринимателей в Республике Крым и Севастополе.
Для новых клиентов, которые захотят подключить эквайринг, комиссия составит 1% в первые два месяца. Этот тариф действует для клиентов, комплексно обсуживающихся в Сбере: открывших расчетный счет и оформивших зарплатный проект. Новые тарифы распространяются на торговый эквайринг, SberPay QR, сервисы «Смарт-терминал» и «Мобильный кассир».
Подключить выгодный тариф можно любым удобным способом в личном кабинете СберБизнеса в разделе «Эквайринг», через заявку на сайте банка или в любом офисе Сбера в Крыму. Предложение действует до 31 декабря 2023 года включительно.
Для клиентов, которые уже пользуются эквайрингом от Сбера, комиссия также автоматически снизится. Новый тариф будет действовать с 1 июля 2023 года до 29 февраля 2024 года включительно и распространится на такие индустрии, как сфера услуг, продукты, супермаркеты, рестораны, фастфуд, гостиницы, красота и здоровье.
«Новые тарифы помогут бизнесу Крыма повысить рентабельность и активнее привлекать новых клиентов, – уверен старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых. – Важно, что акция распространяется не только на новых, но и на текущих корпоративных клиентов Сбера. Мы активно поддерживаем предпринимателей полуострова, внося вклад в обеспечение устойчивого развития региона».
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