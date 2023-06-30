Лидеры стран ЕС поддержали план по налогообложению сверхприбыли от активов РФ — Bloomberg

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы стран — членов ЕС поддержали план, который предусматривает введение налога на непредвиденные доходы от замороженных Евросоюзом российских активов. Об этом в пятницу сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По их данным, план не одобрен окончательно, так как по-прежнему вызывает юридические и финансовые вопросы.