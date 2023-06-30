Лидеры стран ЕС поддержали план по налогообложению сверхприбыли от активов РФ — Bloomberg
16:00 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы стран — членов ЕС поддержали план, который предусматривает введение налога на непредвиденные доходы от замороженных Евросоюзом российских активов. Об этом в пятницу сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
По их данным, план не одобрен окончательно, так как по-прежнему вызывает юридические и финансовые вопросы.
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