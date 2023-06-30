Советник главы офиса Зеленского отверг отказ от территорий для установления мира

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не откажется от намерения вернуть под контроль территории, которые считает своими, даже если это потребуется для достижения мира.

«Украина не отдаст часть своей территории, чтобы остановить войну, — написал он на странице в „Твиттере“. — Потому что примитивные соглашения „территория в обмен на мир“ неизменно приводят только к эскалации конфликта и к следующим этапам войны».

Свое заявление Подоляк адресовал стране «глобального уровня», которая является партнером Украины, однако воздержался от большей конкретики. Кроме того, он сравнил инициативу с отказом от территориальных претензий с самоубийством государства.