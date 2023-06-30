ВСУ пытаются наступать на четырех направлениях — МО РФ
16:32 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вести наступление на четырех направлениях. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток украинские вооруженные силы продолжали попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях», — сказал он.
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