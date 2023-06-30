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НОВОСТИ

Польша хочет участвовать в программе НАТО о совместном использовании ЯО — премьер

17:00 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша в связи с размещением Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing). Об этом заявил в пятницу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — сказал он.

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