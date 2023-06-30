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Путин поручил перейти на безналичный расчет при приеме металлолома от физлиц

17:12 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил кабмину повысить прозрачность при приеме лома и отходов черных и цветных металлов от физлиц, предусмотрев только безналичные расчеты, срок исполнения поручения до 1 августа 2023 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Принять меры, обеспечивающие повышение прозрачности деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием лома и отходов черных и цветных металлов от физических лиц, в том числе предусмотрев осуществление расчетов исключительно в безналичном порядке», — говорится в поручении.

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