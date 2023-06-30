ЕС отдал Киеву весь резерв своего бюджета до 2027 года в размере 30 млрд евро — ЕК

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия для оказания помощи Украине уже истратила все резервные средства семилетнего бюджета Евросоюза в размере 30 млрд евро на период до 2027 года, теперь министрам финансов ЕС предстоит обсуждать выделение дополнительных взносов в бюджет сообщества. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.

Глава ЕК отвечала на вопрос об отказе Венгрии вносить дополнительные взносы в бюджет ЕС. Еврокомиссия 20 июня озвучила запрос к 27 странам ЕС внести в бюджет Евросоюза дополнительные взносы на 66 млрд евро на период до конца 2027 года.

«За последние 16 месяцев мы уже взяли из бюджета ЕС 30 млрд евро для финансовой поддержки Украины, не говоря уже о прочих видах помощи. Это были средства из „подушки безопасности“, которая существует в бюджете. Она истощена, поэтому политический вопрос, на который мы должны ответить: как мы будем поддерживать Украину дальше. [Внесение] дополнительных взносов не обсуждалось сегодня, мы будем обсуждать их с министрами финансов в ближайшее время», — сказала она.