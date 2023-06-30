В аэропорту Кишинева один из пассажиров выстрелил в пограничника
18:10 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По предварительным данным, иностранец, которому запретили въезд в страну, устроил стрельбу. Он выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений. Людей из здания эвакуировали», — сообщил источник в ведомстве.
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