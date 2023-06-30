В аэропорту Кишинева один из пассажиров выстрелил в пограничника

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выстрелы раздаются в аэропорту Кишинева, пассажиров эвакуируют из здания. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в МВД Молдавии.

«По предварительным данным, иностранец, которому запретили въезд в страну, устроил стрельбу. Он выстрелил в пограничника и забаррикадировался в одном из помещений. Людей из здания эвакуировали», — сообщил источник в ведомстве.