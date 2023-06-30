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НОВОСТИ

В России могут быть введены квоты на экспорт нефтепродуктов

18:30 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил нефтяникам соблюдать приоритет поставок бензина на внутренний рынок, а не на экспорт. Минэнерго и ФАС должны будут принять меры по недопущению серого экспорта, а также проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями, говорится в сообщении правительства по итогам встречи вице-премьера с нефтяниками.

«Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой должны будут принять меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов и по итогам работы доложить в правительство, — добавили в кабмине. — Он [Новак] также дал поручение проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями», — отмечается в сообщении.

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