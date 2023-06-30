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Стрелок в аэропорту Кишинева задержан. Есть жертвы

18:45 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, который открыл стрельбу в аэропорту столицы Молдавии, города Кишинева, задержан, сообщило молдавское издание «Агора».

Ранее в МВД республики информировали, что два человека стали жертвами стрелявшего. Рейсы в аэропорту Кишинева приостановлены.

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