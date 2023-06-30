От пуль стрелка в аэропорту Кишинева погибли два человека, один ранен

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сотрудника правоохранительных органов Молдавии были убиты, ранение получил один из пассажиров при стрельбе в аэропорту Кишинева, которую утроил гражданин Таджикистана после отказа ему во въезде в республику. Об этом проинформировал премьер-министр республики Дорин Речан.

«Во время сопровождения в зал ожидания для депортации он застрелил сотрудника пограничной полиции, а также сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, отобранного у сотрудника пограничной полиции. Еще один человек — пассажир — был ранен и находится под наблюдением врачей», — написал Речан на своей странице в соцсети.