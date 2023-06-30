Роскосмос предложил странам Африки полноценное участи в создании орбитальной станции
20:30 30.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поговорили о создании многоспутниковых орбитальных группировках, пусковых услугах, о пилотируемого космосе, я предложил участие в Российской орбитальной станции, причем полнокровное, не просто подготовка космонавтов, а вплоть до строительства национальных модулей», — отметил Борисов.
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