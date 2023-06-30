Борис Гребенщиков внесен в реестр иностранных агентов

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов музыканта Бориса Гребенщикова, журналиста Андрея Караулова, сообщается в пятницу сайте ведомства.

«Б. Б. Гребенщиков осуществлял концертную деятельность в зарубежных странах с целью оказания финансовой помощи Украине. Выступал против специальной военной операции на Украине. Получал поддержку от иностранных источников. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Караулов, по информации Минюста, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также получал поддержку от иностранного источника. Проживает за пределами России.