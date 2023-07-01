На востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе, возможны жертвы - СМИ
09:30 01.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, ЧП произошло в полдень по пекинскому времени в городе Гуйси на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials («Цзянси цяньтай нью матириалс»). На место происшествия прибыли полиция и пожарные.
Причины взрыва выясняются. Правоохранители выясняют на месте, есть ли погибшие и пострадавшие. Ведется следствие.
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