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На востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе, возможны жертвы - СМИ

09:30 01.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный взрыв прогремел в субботу на одном из химических заводов в провинции Цзянси на востоке КНР, возможны жертвы. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, ЧП произошло в полдень по пекинскому времени в городе Гуйси на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials («Цзянси цяньтай нью матириалс»). На место происшествия прибыли полиция и пожарные.

Причины взрыва выясняются. Правоохранители выясняют на месте, есть ли погибшие и пострадавшие. Ведется следствие.


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