В судах ФРГ находятся на рассмотрении свыше 200 исков к производителям вакцин от COVID-19

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 200 исков о возмещении ущерба к производителям вакцин от COVID-19 находятся сейчас на рассмотрении в судах Германии. Об этом сообщила в субботу газета Welt am Sonntag («Вельт ам зонтаг») со ссылкой на данные Минздрава ФРГ.



«В настоящее время на рассмотрении в судах находятся 209 требований о возмещении ущерба к производителями вакцин от COVID-19», — говорится в ответе министерства на запрос издания.



Агентство DPA напомнило, что с производителями вакцин от коронавируса при закупке препаратов через ЕС была достигнута договоренность о том, что расходы по компенсации возможного ущерба и судебные издержки в случае проигранных компаниями дел берут на себя страны — члены ЕС. Согласно докладу Европейской счетной палаты, исключение делается лишь в том случае, если ущерб был причинен умышленно, по грубой халатности или из-за несоблюдения действующей в ЕС производственной практики.



3 июля суд города Ротвайль на юго-западе ФРГ рассмотрит иск 58-летнего мужчины к фармакологической компании BioNTech («Бионтек»). Он утверждает, что у него после прививки от коронавируса ухудшилось зрение на правом глазу. В BioNTech считают иск необоснованным. В январе суд в городе Хоф в Баварии отклонил жалобу женщину против концерна AstraZeneca («Астразенека»). Она жаловалась на серьезные проблемы со здоровьем после вакцинации.



