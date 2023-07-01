В ближайшие 10 лет Китай может начать добывать полезные ископаемые на Луне - СМИ

11:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай уже в ближайшие десятилетия может начать добывать полезные ископаемые на Луне. Об этом газете The Times заявил глава Космического командования британских вооруженных сил Пол Годфри.



«Китай представил „Белую книгу“, в которой разбираются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили на Землю лунные образцы и собираются идти все дальше в этом направлении. Добыча ископаемых на астероидах станет реальностью еще при нашей жизни», — отметил 50-летний Годфри.



По его словам, КНР особо интересует возможность добывать на луне гелий-3, который считается потенциальным топливом для реакции термоядерного синтеза. В совместном интервью с главой Космического командования США генералом Джеймсом Дикинсоном Годфри также утверждал, что Пекин и Москва «вкладывают миллиарды» в освоение космоса и создание новых видов космического оружия.





