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В ближайшие 10 лет Китай может начать добывать полезные ископаемые на Луне - СМИ

11:40 01.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай уже в ближайшие десятилетия может начать добывать полезные ископаемые на Луне. Об этом газете The Times заявил глава Космического командования британских вооруженных сил Пол Годфри.

«Китай представил „Белую книгу“, в которой разбираются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили на Землю лунные образцы и собираются идти все дальше в этом направлении. Добыча ископаемых на астероидах станет реальностью еще при нашей жизни», — отметил 50-летний Годфри.

По его словам, КНР особо интересует возможность добывать на луне гелий-3, который считается потенциальным топливом для реакции термоядерного синтеза. В совместном интервью с главой Космического командования США генералом Джеймсом Дикинсоном Годфри также утверждал, что Пекин и Москва «вкладывают миллиарды» в освоение космоса и создание новых видов космического оружия.


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