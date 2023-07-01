Специалисты МЧС РФ за 3 месяца на Донбассе обезвредили свыше 4 тыс. снарядов
12:40 01.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Более 4 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили пиротехники МЧС России в Донбассе за 3 месяца. За прошедшую 80-дневную смену специалисты обследовали 125 га территории — жилые микрорайоны, объекты энергетики и инфраструктуры — мосты, путепроводы, железнодорожные магистрали», — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в апреле пиротехники Центра «Лидер», Донского, Ногинского и Тульского спасательных центров, спецотряда ГУ МЧС России по городу Севастополю прибыли в Донбасс для проведения работ по разминированию. Сейчас саперы Донского спасцентра МЧС в составе сводной группы пиротехников завершили смену и вернулись домой.
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