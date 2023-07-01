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В ходе беспорядков в Лионе семеро полицейский получили огнестрельные ранения - СМИ

12:50 01.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный участник беспорядков обстрелял в Лионе полицейских из длинноствольного оружия, семеро стражей порядка получили ранения. Об этом сообщила в субботу газета Figaro.

Как отмечает издание, из 27 сотрудников полиции, раненых в Лионе и пригородах во время беспорядков в ночь на субботу, «семеро получили ранения в результате стрельбы из помпового ружья».

По данным газеты, один из полицейских получение ранение в глаз и ожидает операции.

Неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции с расстояния в несколько десятков метров, а потом смог скрыться. Прокуратура Лиона начала расследование.

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