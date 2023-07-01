0
0
1
НОВОСТИ

После инцидента с убийством двух пограничников Кишиневский аэропорт возобновил работу

13:20 01.07.2023 Источник: Интерфакс

Международный аэропорт Кишинева с полудня в субботу возобновил работу в обычном режиме после инцидента с задержанием гражданина Таджикистана, во время которого он убил двух пограничников.

Как сообщили "Интерфаксу" в администрации аэропорта, терминал для прибывающих пассажиров вновь открыт. При этом в аэропорту увеличили штат правоохранителей для обеспечения безопасности и общественного порядка.

После инцидента 30 июня аэропорт работал в особом режиме. Прибывающие пассажиры проходили через VIP-зал и экспресс-зал. Багаж вывозили из зоны делегаций, а услуги VIP-зала не работали. Были задержаны рейсы, запланированные на 30 июня.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:50 01.07.2023
В ходе беспорядков в Лионе семеро полицейский получили огнестрельные ранения - СМИ
0
101
12:40 01.07.2023
Специалисты МЧС РФ за 3 месяца на Донбассе обезвредили свыше 4 тыс. снарядов
0
104
11:40 01.07.2023
В ближайшие 10 лет Китай может начать добывать полезные ископаемые на Луне - СМИ
0
205
11:30 01.07.2023
В судах ФРГ находятся на рассмотрении свыше 200 исков к производителям вакцин от COVID-19
0
207
10:35 01.07.2023
Из-за скандала с бомбоубежищами Зеленский уволил глав четырех районов Киева
0
266
09:43 01.07.2023
«Роснефть» направит акционерам на дивиденды 406,5 млрд рублей
0
301
09:35 01.07.2023
Ситуация на Украине создает напряженность, но не сказывается на работе ДНЯО - Рябков
0
332
09:30 01.07.2023
На востоке Китая прогремел взрыв на химическом заводе, возможны жертвы - СМИ
0
300
23:53 30.06.2023
«Роснефть» обновила состав Совета директоров
0
763
21:25 30.06.2023
Борис Гребенщиков внесен в реестр иностранных агентов
0
900

Возврат к списку