После инцидента с убийством двух пограничников Кишиневский аэропорт возобновил работу
13:20 01.07.2023 Источник: Интерфакс
Как сообщили "Интерфаксу" в администрации аэропорта, терминал для прибывающих пассажиров вновь открыт. При этом в аэропорту увеличили штат правоохранителей для обеспечения безопасности и общественного порядка.
После инцидента 30 июня аэропорт работал в особом режиме. Прибывающие пассажиры проходили через VIP-зал и экспресс-зал. Багаж вывозили из зоны делегаций, а услуги VIP-зала не работали. Были задержаны рейсы, запланированные на 30 июня.
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