После инцидента с убийством двух пограничников Кишиневский аэропорт возобновил работу

13:20 Источник: Интерфакс

Международный аэропорт Кишинева с полудня в субботу возобновил работу в обычном режиме после инцидента с задержанием гражданина Таджикистана, во время которого он убил двух пограничников.



Как сообщили "Интерфаксу" в администрации аэропорта, терминал для прибывающих пассажиров вновь открыт. При этом в аэропорту увеличили штат правоохранителей для обеспечения безопасности и общественного порядка.



После инцидента 30 июня аэропорт работал в особом режиме. Прибывающие пассажиры проходили через VIP-зал и экспресс-зал. Багаж вывозили из зоны делегаций, а услуги VIP-зала не работали. Были задержаны рейсы, запланированные на 30 июня.



