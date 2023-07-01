0
0
119
НОВОСТИ

В Арктике проведёт учения северный флот РФ

15:30 01.07.2023 Источник: Интерфакс

Северный флот России готовится провести комплекс учений в арктической зоне, сообщила пресс-служба флота в субботу.

"В ходе летнего периода обучения арктическая группировка Северного флота, в состав которой входят боевые корабли Кольской флотилии разнородных сил, совершит традиционный, уже двенадцатый арктический поход и отработает комплекс тактических учений на континентальном побережье, островах и в акватории морей Северного Ледовитого океана", - сообщила пресс-служба.

Кольская флотилия разнородных сил - одно из основных объединений Северного флота. В субботу исполнился 41 год со дня формирования флотилии. Её личный состав получил поздравления от командующего Северным флотом Александра Моисеева, говорится в сообщении пресс-службы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:08 01.07.2023
Мэр Собянин рассказал о развитии районов Ивановское, Восточное и Северное Измайлово
0
55
16:05 01.07.2023
Будущий контрактник в Москве рассказал, почему решил снова служить в зоне СВО
0
61
16:02 01.07.2023
Собянин поздравил школьников с успешным выступлением на Европейской географической олимпиаде
0
62
16:00 01.07.2023
Карту москвича можно привязать в личном кабинете приложения «Метро Москвы»
0
66
15:40 01.07.2023
Тысячи свидетельств преступлений ВСУ игнорируют Международные организации - омбудсмен ЛНР
0
121
14:45 01.07.2023
Перед Крымским мостом образовалась очередь в 5 км
0
206
14:25 01.07.2023
Акция в Стокгольме по сожжению Корана обсуждается в ЕС
0
250
13:20 01.07.2023
После инцидента с убийством двух пограничников Кишиневский аэропорт возобновил работу
0
309
12:50 01.07.2023
В ходе беспорядков в Лионе семеро полицейский получили огнестрельные ранения - СМИ
0
312
12:40 01.07.2023
Специалисты МЧС РФ за 3 месяца на Донбассе обезвредили свыше 4 тыс. снарядов
0
286

Возврат к списку