В Арктике проведёт учения северный флот РФ
15:30 01.07.2023 Источник: Интерфакс
"В ходе летнего периода обучения арктическая группировка Северного флота, в состав которой входят боевые корабли Кольской флотилии разнородных сил, совершит традиционный, уже двенадцатый арктический поход и отработает комплекс тактических учений на континентальном побережье, островах и в акватории морей Северного Ледовитого океана", - сообщила пресс-служба.
Кольская флотилия разнородных сил - одно из основных объединений Северного флота. В субботу исполнился 41 год со дня формирования флотилии. Её личный состав получил поздравления от командующего Северным флотом Александра Моисеева, говорится в сообщении пресс-службы.
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