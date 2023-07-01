В Арктике проведёт учения северный флот РФ

15:30 Источник: Интерфакс

Северный флот России готовится провести комплекс учений в арктической зоне, сообщила пресс-служба флота в субботу.



"В ходе летнего периода обучения арктическая группировка Северного флота, в состав которой входят боевые корабли Кольской флотилии разнородных сил, совершит традиционный, уже двенадцатый арктический поход и отработает комплекс тактических учений на континентальном побережье, островах и в акватории морей Северного Ледовитого океана", - сообщила пресс-служба.



Кольская флотилия разнородных сил - одно из основных объединений Северного флота. В субботу исполнился 41 год со дня формирования флотилии. Её личный состав получил поздравления от командующего Северным флотом Александра Моисеева, говорится в сообщении пресс-службы.



