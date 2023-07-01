Тысячи свидетельств преступлений ВСУ игнорируют Международные организации - омбудсмен ЛНР

15:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные правозащитные организации стали политизированными, из-за чего тысячи свидетельств преступлений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) игнорируются и не предаются огласке. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.



По ее словам, аппарат омбудсмена республики регулярно направляет данные о пытках и истязаниях в отношении российских военнослужащих, пребывающих в украинском плену, в адрес Международного комитета Красного Креста и ООН.



«Как показала практика последнего года, институт международной правозащиты перестал быть нейтральным и эффективным. Их политизированность привела к тому, что тысячи свидетельств военных преступлений киевского режима остаются проигнорированными и скрытыми от мировой общественности. К сожалению, отсутствие должной реакции лишь усугубляет ситуацию и может привести к еще более катастрофическим последствиям», — сказала она.



