0
0
87
НОВОСТИ

Тысячи свидетельств преступлений ВСУ игнорируют Международные организации - омбудсмен ЛНР

15:40 01.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные правозащитные организации стали политизированными, из-за чего тысячи свидетельств преступлений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) игнорируются и не предаются огласке. Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

По ее словам, аппарат омбудсмена республики регулярно направляет данные о пытках и истязаниях в отношении российских военнослужащих, пребывающих в украинском плену, в адрес Международного комитета Красного Креста и ООН.

«Как показала практика последнего года, институт международной правозащиты перестал быть нейтральным и эффективным. Их политизированность привела к тому, что тысячи свидетельств военных преступлений киевского режима остаются проигнорированными и скрытыми от мировой общественности. К сожалению, отсутствие должной реакции лишь усугубляет ситуацию и может привести к еще более катастрофическим последствиям», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:08 01.07.2023
Мэр Собянин рассказал о развитии районов Ивановское, Восточное и Северное Измайлово
0
55
16:05 01.07.2023
Будущий контрактник в Москве рассказал, почему решил снова служить в зоне СВО
0
61
16:02 01.07.2023
Собянин поздравил школьников с успешным выступлением на Европейской географической олимпиаде
0
62
16:00 01.07.2023
Карту москвича можно привязать в личном кабинете приложения «Метро Москвы»
0
66
15:30 01.07.2023
В Арктике проведёт учения северный флот РФ
0
149
14:45 01.07.2023
Перед Крымским мостом образовалась очередь в 5 км
0
206
14:25 01.07.2023
Акция в Стокгольме по сожжению Корана обсуждается в ЕС
0
250
13:20 01.07.2023
После инцидента с убийством двух пограничников Кишиневский аэропорт возобновил работу
0
309
12:50 01.07.2023
В ходе беспорядков в Лионе семеро полицейский получили огнестрельные ранения - СМИ
0
312
12:40 01.07.2023
Специалисты МЧС РФ за 3 месяца на Донбассе обезвредили свыше 4 тыс. снарядов
0
286

Возврат к списку