Собянин поздравил школьников с успешным выступлением на Европейской географической олимпиаде

16:02

На Европейской географической олимпиаде, состоявшейся в Сербии с 24 по 30 июня, московские школьники завоевали 11 медалей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, учеников ждали три испытания: письменный и мультимедийный тесты и практический тур, причем все задания были на английском языке.



Как заявил мэр, школьники из основной сборной добыли восемь медалей - две золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Еще один комплект смогла получить команда юниоров - по одной медали каждого достоинства.



