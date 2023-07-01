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НОВОСТИ

Собянин поздравил школьников с успешным выступлением на Европейской географической олимпиаде

16:02 01.07.2023

На Европейской географической олимпиаде, состоявшейся в Сербии с 24 по 30 июня, московские школьники завоевали 11 медалей. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, учеников ждали три испытания: письменный и мультимедийный тесты и практический тур, причем все задания были на английском языке.

Как заявил мэр, школьники из основной сборной добыли восемь медалей - две золотых, пять серебряных и одну бронзовую. Еще один комплект смогла получить команда юниоров - по одной медали каждого достоинства.

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