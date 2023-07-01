Будущий контрактник в Москве рассказал, почему решил снова служить в зоне СВО
16:05 01.07.2023
«Я повторно ухожу добровольцем на СВО. Сейчас, собрав ребят-единомышленников, мы сейчас все уходим в один полк, в один батальон, чтобы служить вместе. Неважно, кто мы, какая вера у всех нас - мы решили защищать Родину... Когда президент сказал, что нужно идти, когда Родина позвала добровольцев, боевой армейский резерв специальный, - мы все откликнулись», - рассказал Сергей Лебедев.
Напомним, пункт набора на контрактную службу находится на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Подробности о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. В единый пункт отбора могут обратиться кандидаты в контрактники из всех регионов страны и иностранцы.
Перед отправкой в зону специальной военной операции новобранцев ждет специальная профессиональная подготовка на полигонах министерства обороны РФ.
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