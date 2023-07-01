Мэр Собянин рассказал о развитии районов Ивановское, Восточное и Северное Измайлово
16:08 01.07.2023
«В феврале 2018 года жители пятиэтажки по ул. Константина Федина начали переселяться в первый дом, построенный в Москве в рамках реновации по адресу: ул. 5-я Парковая, д. 62б. В настоящее время заселяются уже 10 новостроек. Среди них дома по адресам: ул. 13-я Парковая, д.16а, ул. 15-я Парковая, д. 27/1, ул. 15-я Парковая, д. 42, корп. 5, ул. 15-я Парковая, д. 46, корп. 5, ул. Константина Федина, д. 13, Зеленый проспект, д. 97а, Зеленый проспект, д. 93а. Новые комфортные квартиры обживают или находятся на стадии заселения 6,5 тыс. жителей Ивановского, Восточного и Северного Измайлово. В общей сложности предстоит расселить 253 дома, в которых проживает более 50 тыс. человек. Таким образом, благодаря программе реновации почти каждый шестой житель этих районов улучшит свои жилищные условия», - отметил Собянин у себя в Telegram.
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