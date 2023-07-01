Необходимость поиска мира на Украине подтвердила попытка мятежа в РФ - МИД Венгрии

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавление попытки вооруженного мятежа в России стало еще одним свидетельством необходимости скорейшего прекращения огня на Украине и начала мирных переговоров об урегулировании продолжающегося там конфликта. Такое мнение выразил в субботу государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер в ответ на обращение депутата Европарламента от оппозиционной партии «Моментум» Анны Донат.



Она написала письмо министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто, в котором упрекнула его в том, что он не предоставил общественности достаточно информации о попытке мятежа в РФ и поэтому якобы проигнорировал интересы безопасности венгерского народа. Отвечая вместо своего шефа на это послание, Менцер заверил, что «правительство всегда учитывает интересы и безопасность венгерского народа, и это также было важно в связи с событиями в России». «Как вы знаете, мятеж быстро прекратился, лидеры России на своих местах. Все это также подтверждает, что единственным правильным ответом на войну [на Украине] является мир, и Вашингтон и Москва должны принять политическое решение о прекращении огня, переговорах и мире», — отметил госсекретарь, опубликовав письмо оппозиционного депутата и ответ на него на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



