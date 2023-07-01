Из-за беспорядков во Франции Макрон отложил визит в ФРГ

17:40 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил перенести на более поздний срок визит в ФРГ в связи с не прекращающимися во французских городах ночными беспорядками, сообщают в субботу парижские СМИ.



Изначально планировалось, что визит Макрона в Германию пройдет с вечера воскресенья по вторник. Однако теперь немецкая сторона сообщила, что эту поездку решили отложить. О том, когда именно она состоится, пока не сообщается.



"Президент Франции Макрон и президент ФРГ Штайнмайер сегодня провели телефонный разговор. Президент ФРГ попросил проинформировать его о ситуации во Франции. Президент Макрон попросил перенести на более позднее время визит в Германию", - сообщили в немецкой канцелярии.



