Из-за беспорядков во Франции Макрон отложил визит в ФРГ
17:40 01.07.2023 Источник: Интерфакс
Изначально планировалось, что визит Макрона в Германию пройдет с вечера воскресенья по вторник. Однако теперь немецкая сторона сообщила, что эту поездку решили отложить. О том, когда именно она состоится, пока не сообщается.
"Президент Франции Макрон и президент ФРГ Штайнмайер сегодня провели телефонный разговор. Президент ФРГ попросил проинформировать его о ситуации во Франции. Президент Макрон попросил перенести на более позднее время визит в Германию", - сообщили в немецкой канцелярии.
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