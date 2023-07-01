0
0
0
НОВОСТИ

Из-за беспорядков во Франции Макрон отложил визит в ФРГ

17:40 01.07.2023 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон решил перенести на более поздний срок визит в ФРГ в связи с не прекращающимися во французских городах ночными беспорядками, сообщают в субботу парижские СМИ.

Изначально планировалось, что визит Макрона в Германию пройдет с вечера воскресенья по вторник. Однако теперь немецкая сторона сообщила, что эту поездку решили отложить. О том, когда именно она состоится, пока не сообщается.

"Президент Франции Макрон и президент ФРГ Штайнмайер сегодня провели телефонный разговор. Президент ФРГ попросил проинформировать его о ситуации во Франции. Президент Макрон попросил перенести на более позднее время визит в Германию", - сообщили в немецкой канцелярии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:15 01.07.2023
Необходимость поиска мира на Украине подтвердила попытка мятежа в РФ - МИД Венгрии
0
118
16:08 01.07.2023
Мэр Собянин рассказал о развитии районов Ивановское, Восточное и Северное Измайлово
0
199
16:05 01.07.2023
Будущий контрактник в Москве рассказал, почему решил снова служить в зоне СВО
0
204
16:02 01.07.2023
Собянин поздравил школьников с успешным выступлением на Европейской географической олимпиаде
0
193
16:00 01.07.2023
Карту москвича можно привязать в личном кабинете приложения «Метро Москвы»
0
203
15:40 01.07.2023
Тысячи свидетельств преступлений ВСУ игнорируют Международные организации - омбудсмен ЛНР
0
255
15:30 01.07.2023
В Арктике проведёт учения северный флот РФ
0
273
14:45 01.07.2023
Перед Крымским мостом образовалась очередь в 5 км
0
345
14:25 01.07.2023
Акция в Стокгольме по сожжению Корана обсуждается в ЕС
0
376
13:20 01.07.2023
После инцидента с убийством двух пограничников Кишиневский аэропорт возобновил работу
0
413

Возврат к списку