Президент Грузии хочет усилить контроль над русскими инвесторами
18:50 01.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В условиях сегодняшних санкций обязательно должно быть больше надзора <…>, должен быть контроль над русскими инвесторами, которые иногда являются русскими из России, иногда — русскими с Кипра, иногда — русскими из Израиля и других мест», — заявила она на встрече с журналистами.
Кроме того, Зурабишвили заявила, что всегда категорически блокирует заявки на получение гражданства от приехавших из России инвесторов русской национальности. По ее словам, подобным предпринимателям достаточно того, что они могут получить в республике вид на жительство.
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