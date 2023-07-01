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Президент Грузии хочет усилить контроль над русскими инвесторами

18:50 01.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за усиление контроля со стороны государства над русскими инвесторами, приезжающими в страну как из России, так и других стран.

«В условиях сегодняшних санкций обязательно должно быть больше надзора <…>, должен быть контроль над русскими инвесторами, которые иногда являются русскими из России, иногда — русскими с Кипра, иногда — русскими из Израиля и других мест», — заявила она на встрече с журналистами.

Кроме того, Зурабишвили заявила, что всегда категорически блокирует заявки на получение гражданства от приехавших из России инвесторов русской национальности. По ее словам, подобным предпринимателям достаточно того, что они могут получить в республике вид на жительство.

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