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Входе беспорядков во Франции были разграблены более 200 супермаркетов

19:45 01.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники беспорядков разбили и разграбили более 200 супермаркетов. Об этом заявил в субботу в эфире телеканала BFM министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета республики Брюно Ле Мэр.

«По меньшей мере были атакованы и разграблены десять торговых центров и более 200 супермаркетов», — сказал Ле Мэр, отметив, что часть магазинов была сожжена.

Он отметил, что также погромщики разбили и разграбили 250 табачных лавок и множество офисов банков и страховых компаний, а также магазинов одежды и спортивных товаров и заведений быстрого питания.

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