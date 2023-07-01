Входе беспорядков во Франции были разграблены более 200 супермаркетов
19:45 01.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По меньшей мере были атакованы и разграблены десять торговых центров и более 200 супермаркетов», — сказал Ле Мэр, отметив, что часть магазинов была сожжена.
Он отметил, что также погромщики разбили и разграбили 250 табачных лавок и множество офисов банков и страховых компаний, а также магазинов одежды и спортивных товаров и заведений быстрого питания.
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