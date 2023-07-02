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В течение минувшей ночи во Франции задержаны более 700 человек за участие в массовых беспорядках

10:08 02.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французская полиция и жандармерия задержали в течение ночи на воскресенье более 700 участников массовых беспорядков, охвативших страну после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантер полицейские застрелили 17-летнего водителя, отказавшегося подчиниться их требованиям. Об этом сообщила радиостанция France Info.

В сообщении отмечается, что по состоянию на 08:00 (9:00 мск) «по всей стране задержано 719 человек». France Info также информирует, что в Париже и пригородах было задержано около 200 человек.

По данным МВД страны, в ходе столкновений с участниками беспорядков пострадали 45 полицейских и жандармов.

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