В течение минувшей ночи во Франции задержаны более 700 человек за участие в массовых беспорядках
10:08 02.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В сообщении отмечается, что по состоянию на 08:00 (9:00 мск) «по всей стране задержано 719 человек». France Info также информирует, что в Париже и пригородах было задержано около 200 человек.
По данным МВД страны, в ходе столкновений с участниками беспорядков пострадали 45 полицейских и жандармов.
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