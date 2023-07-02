В Лозанне погромщики утроили беспорядки, «вдохновившись» событиями во Франции

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более сотни молодых людей минувшей ночью устроили беспорядки в Лозанне, разбив витрины нескольких магазинов. Семь человек, в том числе шесть несовершеннолетних, арестованы, сообщила в воскресенье муниципальная полиция.

Как отмечается в ее пресс-релизе, «более сотни молодых людей собрались в субботу, 1 июля, в 20:00 (21:00 мск — прим. ТАСС) в центре Лозанны». Мотивом собраться послужили сообщения в соцсетях о беспорядках в соседней Франции. «Было разбито несколько витрин в центре, особенно в районе Флон и улицы де Женев, сломана входная дверь крупного магазина, внутри которого был задержан молодой человек», — отметили в полиции. «Неоднократно сотрудникам полиции приходилось разгонять агрессивно настроенных молодых людей в капюшонах, которые бросали в них камни и также бутылку с зажигательной смесью», — говорится в сообщении.