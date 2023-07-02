Без розыска и облав мобилизация на Украине будет затруднена – Глава Львовского военкомата
12:45 02.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% мужчин от планового задания, которое мы должны выполнить», — приводит слова военкома сайт украинского «24 канала». При этом, по словам Тищенко, половина из этих добровольцев — контрактники.Он отметил, что если не будет облав и розыскных мероприятий в отношении подлежащих мобилизации, «то мобилизация может оказаться под угрозой».
НОВОСТИ
- 13:45 02.07.2023
- Глава МИД Австрии высказался против «отмены России»
- 13:20 02.07.2023
- Сергей Собянин рассказал о достижениях молодых московских изобретателей и ученых
- 11:47 02.07.2023
- Московские добровольцы, записывающиеся на контрактную службу, рассказали о поддержке родственников
- 11:00 02.07.2023
- В Лозанне погромщики утроили беспорядки, «вдохновившись» событиями во Франции
- 10:08 02.07.2023
- В течение минувшей ночи во Франции задержаны более 700 человек за участие в массовых беспорядках
- 09:56 02.07.2023
- Собянин: С 2012 года ТиНАО обновили и построили десять очистных сооружений
- 09:25 02.07.2023
- Премьер Саксонии: «Никогда больше России» — я не хочу больше слышать этого предложения
- 20:40 01.07.2023
- Ситуация в РФ дает ЦРУ возможность для вербовки агентов - Бернс
- 19:45 01.07.2023
- В ходе беспорядков во Франции были разграблены более 200 супермаркетов
- 19:44 01.07.2023
- Сергей Собянин рассказал о масштабной программе празднования 100-летия московского спорта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать