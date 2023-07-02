Без розыска и облав мобилизация на Украине будет затруднена – Глава Львовского военкомата

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Добровольно служить в Вооруженные силы Украины сейчас идут лишь 20% от необходимого количества военнообязанных. Об этом сообщил глава Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) полковник Александр Тищенко.

«Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% мужчин от планового задания, которое мы должны выполнить», — приводит слова военкома сайт украинского «24 канала». При этом, по словам Тищенко, половина из этих добровольцев — контрактники.

Он отметил, что если не будет облав и розыскных мероприятий в отношении подлежащих мобилизации, «то мобилизация может оказаться под угрозой».