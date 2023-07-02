0
0
98
НОВОСТИ

Без розыска и облав мобилизация на Украине будет затруднена – Глава Львовского военкомата

12:45 02.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Добровольно служить в Вооруженные силы Украины сейчас идут лишь 20% от необходимого количества военнообязанных. Об этом сообщил глава Львовского областного территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) полковник Александр Тищенко.

«Добровольно в военкоматы приходит где-то около 20% мужчин от планового задания, которое мы должны выполнить», — приводит слова военкома сайт украинского «24 канала». При этом, по словам Тищенко, половина из этих добровольцев — контрактники.

Он отметил, что если не будет облав и розыскных мероприятий в отношении подлежащих мобилизации, «то мобилизация может оказаться под угрозой».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:45 02.07.2023
Глава МИД Австрии высказался против «отмены России»
0
34
13:20 02.07.2023
Сергей Собянин рассказал о достижениях молодых московских изобретателей и ученых
0
84
11:47 02.07.2023
Московские добровольцы, записывающиеся на контрактную службу, рассказали о поддержке родственников
0
204
11:00 02.07.2023
В Лозанне погромщики утроили беспорядки, «вдохновившись» событиями во Франции
0
311
10:08 02.07.2023
В течение минувшей ночи во Франции задержаны более 700 человек за участие в массовых беспорядках
0
330
09:56 02.07.2023
Собянин: С 2012 года ТиНАО обновили и построили десять очистных сооружений
0
325
09:25 02.07.2023
Премьер Саксонии: «Никогда больше России» — я не хочу больше слышать этого предложения
0
496
20:40 01.07.2023
Ситуация в РФ дает ЦРУ возможность для вербовки агентов - Бернс
0
1008
19:45 01.07.2023
В ходе беспорядков во Франции были разграблены более 200 супермаркетов
0
922
19:44 01.07.2023
Сергей Собянин рассказал о масштабной программе празднования 100-летия московского спорта
0
838

Возврат к списку