Сергей Собянин рассказал о достижениях молодых московских изобретателей и ученых

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Живущие в Москве талантливые люди, многим из которых нет 35 лет, делают изобретения и внедряют инновации на производствах, в поликлиниках и даже на атомных электростанциях. По словам мэра столицы Сергея Собянина, городские власти стараются помочь молодым изобретателям. «Создана целая экосистема для инноваторов: платформа i.moscow предлагает финансовую поддержку и программы акселерации, - отметил глава города. - Кроме того, в столице регулярно проходят чемпионаты, конкурсы и фестивали для изобретателей. При этом мы поддерживаем юные таланты со школьных лет. Для детей работают технические кружки и детские технопарки, где они получают первые навыки в таких сферах, как ИТ-, VR-, авиамоделирование, космонавтика. Продолжить путь изобретателя и ученого можно в высокотехнологичных компаниях, например в особой экономической зоне «Технополис Москва» и технопарках».

По словам градоначальника, первые изобретения жители Москвы могут сделать еще в школе - в технических кружках и детских технопарках, где школьники могут робототехникой, информационными технологиями, технологиями виртуальной и дополненной реальности, интернетом вещей, космонавтикой, авто- и авиамоделированием, геоинформатикой, радиоэлектроникой. Научная и изобретательская карьера может быть продолжена высокотехнологичных компаниях, работающих в особой экономической зоне «Технополис Москва» и 52 технопарках мегаполиса.

Мэр Москвы привел в пример инженера-механика Ильи Петрова, который работает в компании-резиденте технопарка «Элма», создавая оборудование, сохраняющее свежесть продуктов при их хранении, упаковке и транспортировке при помощи подобранной смеси газов.

Еще один молодой инноватор - Тимофей Чибрикин, который работает в компании, размещенной в «Технополисе Москва» и выпускающей роботов. За пять лет он участвовал в разработке 10 изобретений, например, робота для ремонта облицовки бассейна выдержки на атомных электростанциях. «Это большой резервуар из нержавейки с отработанным атомным топливом. Его металлическая облицовка иногда дает трещины, и радиоактивное топливо может протечь. Это очень опасно. Человек не может спуститься в такой бассейн даже в защитном костюме. Мы изобрели робота, который ищет дефекты ультразвуком и ремонтирует трещины при помощи сварочного оборудования. Он уже работает на действующих АЭС», - отметил Чибиркин.

Москва предоставляет молодым ученым и изобретателям возможность проявить себя – в мегаполисе регулярно проводятся чемпионаты, конкурсы и фестивали для изобретателей. Так, на чемпионате по технологическому предпринимательству «Технолидеры Москвы» наиболее перспективным проектам помогают выйти на российский и международные рынки. А на конкурсах Агентства инноваций Москвы ищут и развивают высокотехнологичные решения, участвуют в их внедрении.

Также для молодых ученых еще в 2013 году учреждена премию правительства Москвы, которую вручают за выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных исследованиях в области естественных, технических и гуманитарных наук. Награду также можно получить за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере столицы.