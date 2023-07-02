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Глава МИД Австрии высказался против «отмены России»

13:45 02.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия остается неотъемлемой частью европейской истории и культуры, ее нельзя отменить. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в эфире телеканала ORF.

«География не изменится, Россия останется нашим крупнейшим соседом в Европе, она остается частью европейской истории и культуры», — сказал политик.

По его словам, об отмене России речи не идет. Дипломат отметил, что в отношениях с РФ нужно проявлять дальновидность. «Когда начались дискуссии о запрете на выдачу виз для 144 млн россиян, я сказал нет», — напомнил Шалленберг.

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