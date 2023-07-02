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Представитель Польши избран Главой Межпарламентской ассамблеи православия

16:34 02.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат парламента Польши Евгений Чиквин был избран на пост президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) вместо депутата Госдумы Сергея Гаврилова, при этом делегации из России, Белоруссии и Сирии не были допущены на заседание XXX Генеральной ассамблеи МАП в Греции из-за давления Украины и США. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в МАП.

XXX Генеральная ассамблея Межпарламентской ассамблеи православия проходила с 29 июня по 2 июля.

«На прошедшее заседание Генеральной ассамблеи МАП, подготовка к которому проводилась греческой стороной под давлением Украины, поддерживаемой американскими дипломатами и лояльными СМИ, не были допущены делегации из России, Белоруссии и Сирии. В ходе Генеральной ассамблеи на пост президента МАП был избран депутат польского парламента Евгений Чиквин», — сказал источник.

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