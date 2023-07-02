В Ватикане пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров по Украине - кардинал Дзуппи

17:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ватикан пока не располагает «планом, который мог бы способствовать началу переговоров» по Украине, но сконцентрирован «на гуманитарных инициативах и защите жизней невинных людей». Об этом сообщил в воскресенье папский посланник по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи, посетивший на этой неделе Москву.

«Под руководством Папы Римского Франциска и вместе с ним в ближайшие дни мы будем размышлять над услышанным [в Москве]. Именно поэтому у нас пока нет плана, который мог бы способствовать началу переговоров. Нас очень интересуют гуманитарный вопрос и защита жизни невинных людей», — приводит его слова в воскресенье газета Il Resto del Carlino. «Нет ни мирного плана, ни посредничества, есть значительное стремление к тому, чтобы насилие прекратилось», — добавил иерарх.