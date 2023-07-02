В Британии вступили в силу новые меры по борьбе с протестующими
17:50 02.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые полномочия позволяют сотрудникам правоохранительных органов в Англии и Уэльсе силой убирать с проезжей части демонстрантов, которые предпочитают сидячую форму протеста. Кроме того, ужесточается наказание за прокладывание импровизированных туннелей: такую форму протеста часто выбирают экологические группы, выступающие против строительства высокоскоростной железной дороги HS2, которая должна связать Лондон с северной частью страны. Теперь участникам подобных акций будет грозить до трех лет тюрьмы.
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