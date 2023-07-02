В Британии вступили в силу новые меры по борьбе с протестующими

17:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые меры по борьбе с протестными акциями вступили в силу в Великобритании в воскресенье. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, нововведения направлены в первую очередь на экоактивистов, которые перекрывают автотрассы и центральные улицы городов.

Новые полномочия позволяют сотрудникам правоохранительных органов в Англии и Уэльсе силой убирать с проезжей части демонстрантов, которые предпочитают сидячую форму протеста. Кроме того, ужесточается наказание за прокладывание импровизированных туннелей: такую форму протеста часто выбирают экологические группы, выступающие против строительства высокоскоростной железной дороги HS2, которая должна связать Лондон с северной частью страны. Теперь участникам подобных акций будет грозить до трех лет тюрьмы.