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Шольц не видит никаких признаков беспорядков, аналогичных тем, что идут во Франции

18:15 02.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не видит каких-либо признаков того, чтобы в его стране могли случиться беспорядки, подобные происходящим в последние дни во Франции.

«Нет никаких признаков этого», — сказал он интервью телеканалу ARD, отвечая на соответствующий вопрос ведущей. «Партии „плохого настроения“ заявили нам, что ожидаются „зима ярости“ и „осень ярости“, но их не было, а именно потому, что мы много сделали для смягчения последствий, связанных с удорожанием поставок со всего мира энергоресурсов для Германии, и быстро приложили все усилия для обеспечения энергоснабжения», — заметил Шольц. «Так что не считаю, что это произойдет», — добавил канцлер. По его мнению, Германия «имеет очень долгую культуру социального партнерства» и «хорошее экономическое будущее».

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