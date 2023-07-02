Шольц по поводу членства Украины в НАТО: Условием является отсутствие неразрешенных пограничных конфликтов
18:50 02.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока на ее территории идет конфликт.
«Одно совершенно ясно — и это знает Украина и было много раз сказано: во время войны вообще не может произойти вступление в наш альянс. Условием членства является отсутствие неразрешенных пограничных конфликтов», — заявил канцлер в пятницу в интервью телеканалу ARD.
В то же время Шольц отметил, что Германия относится к тем странам, которые считают себя обязанными проработать гарантии безопасности для Украины на период после завершения конфликта. «И по этому вопросу мы ведем очень активные переговоры с Украиной — почти с начала войны», — сказал он, отметив, что в них участвуют и другие тесные союзники ФРГ, причем не только США.
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