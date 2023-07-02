Медведев: Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели

20:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия значительно нарастила связи со странами Азии, Африки и Латинской Америки на фоне сокращения связей с Европой, хотя и они не исчезли, заявил зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

«Да, связи с Европой существенно уменьшились (но не исчезли, скажем прямо). Зато с глобальным Югом и не менее глобальным Востоком значительно выросли. Товары из Европы, в которых мы нуждались, замещены другими», — указал он.

Политик добавил: «Европейцы потеряли наш рынок очень надолго, их инвестиции сгорели, хотя сами производства остались».