В ряде городов Франции вводится комендантский час

21:00 Источник: Газета.Ru

Власти десяти коммун на севере Франции ввели комендантский час для борьбы с беспорядками. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV. Комендантский час начал действовать в Лилле, Динане, Круа, Рубе и других городах.

По информации телеканала, он будет действовать два часа с 20:00 по местному времени до 22:00. В зависимости от коммуны может распространяться как на всех жителей, так и только на несовершеннолетних.

Ограничение также вводится в ряде пригородов Парижа и других регионов, в частности в коммуне Дарнеталь (Нормандия).