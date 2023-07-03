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Медведев не уверен, но надеется, что РФ удастся выйти на путь компромисса с Западом

09:00 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев надеется, что России и Западу удастся выйти на путь компромисса, хотя не уверен, что это получится.

«Получится ли выйти на путь компромиссов, не знаю. Не уверен», — признался Медведев в статье «Эпоха противостояния», опубликованной в «Российской газете». «Пока что окончательно выродившийся западный политический класс пытается поднимать ставки в хорроре кровавых клоунов. В состоянии стойкой деменции толкает наш маленький мирок к третьей мировой. Науськивает обдолбанный киевский режим на войну до последнего украинца», — констатировал зампред Совбеза РФ.

«Иными словами, я не оптимист», — признался Медведев. И процитировал писателя Антона Чехова: «Жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить». «Но надежда есть всегда», — закончил статью заместитель председателя Совбеза.

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