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Угрозы снижения боевого потенциала РФ в зоне СВО из-за ухода ЧВК «Вагнер» нет — Картаполов

09:05 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уход участников ЧВК «Вагнер» из зоны специальной военной операции не грозит снижением боевого потенциала, в Вооруженных силах РФ есть кем их заменить. Об этом ТАСС в понедельник сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«На момент [попытки] мятежа на переднем крае сотрудников ЧВК „Вагнер“ не было, они все находились в лагерях. И отражение наступления [ВСУ] шло практически без их участия. Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить», — отметил Картаполов.

Он также добавил, что на сегодняшний день «никакой угрозы снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе нет».

Картаполов также заявил, что необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны СВО на сегодня нет и в ближайшем будущем не будет.

«Не потребуется никакая новая волна мобилизации. <…> Президент РФ [Владимир Путин] четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование [воинских] соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет», — подчеркнул Картаполов.

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