Во Франции тысячи учеников не пойдут на занятия из-за повреждения школ в ходе беспорядков
09:20 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько тысяч школьников в различных городах Франции не смогут в понедельник вернуться к занятиям, поскольку здания многих учебных заведений получили повреждения в результате беспорядков, охвативших республику после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования полиции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Амьене (север Франции), Шатору (центр), Дижоне (восток) и Бресте (запад). Некоторые учебные заведения получили настолько сильные повреждения, что занятия в них не начнутся до конца года, как, например, в гимназии им. Софи Жермен в Страсбурге (восток республики).
Когда именно занятия возобновятся, телеканал не уточняет, однако в Амьене власти намерены направить часть детей в другие школы. Летние каникулы во французских школах начинаются 7 или 8 июля в зависимости от региона.
По данным газеты Le Parisien, 210 школ по всей Франции получили повреждения в результате погромов начиная со вторника.
Ранее бабушка застреленного подростка призвала «не позволять погромщикам нападать на школы».
Беспорядки начались после того, как 27 июня 17-летний водитель погиб после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу. По данным МВД Франции, в ночь на воскресенье по всей стране было задержано 719 участников массовых беспорядков. В ходе столкновений пострадали 45 полицейских и жандармов. Для обеспечения порядка было мобилизовано 45 тыс. полицейских и жандармов, как и в предыдущую ночь.
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