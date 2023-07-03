Во Франции тысячи учеников не пойдут на занятия из-за повреждения школ в ходе беспорядков

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько тысяч школьников в различных городах Франции не смогут в понедельник вернуться к занятиям, поскольку здания многих учебных заведений получили повреждения в результате беспорядков, охвативших республику после гибели 17-летнего водителя, отказавшегося выполнить требования полиции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Амьене (север Франции), Шатору (центр), Дижоне (восток) и Бресте (запад). Некоторые учебные заведения получили настолько сильные повреждения, что занятия в них не начнутся до конца года, как, например, в гимназии им. Софи Жермен в Страсбурге (восток республики).

Когда именно занятия возобновятся, телеканал не уточняет, однако в Амьене власти намерены направить часть детей в другие школы. Летние каникулы во французских школах начинаются 7 или 8 июля в зависимости от региона.

По данным газеты Le Parisien, 210 школ по всей Франции получили повреждения в результате погромов начиная со вторника.

Ранее бабушка застреленного подростка призвала «не позволять погромщикам нападать на школы».

Беспорядки начались после того, как 27 июня 17-летний водитель погиб после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил во французского подростка алжирского происхождения, взят под стражу. По данным МВД Франции, в ночь на воскресенье по всей стране было задержано 719 участников массовых беспорядков. В ходе столкновений пострадали 45 полицейских и жандармов. Для обеспечения порядка было мобилизовано 45 тыс. полицейских и жандармов, как и в предыдущую ночь.