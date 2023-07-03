Спикер парламента Турции назвал несбыточной мечтой для Швеции вступление в НАТО
09:32 03.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вступление Швеции в НАТО — несбыточная мечта Стокгольма, который отказывается выполнять требования Анкары. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш в интервью газете «Миллиет», опубликованном в понедельник.
«Существует тройное соглашение [между Турцией, Швецией и Финляндией]. Они будут заниматься провокационными действиями и будут просить одобрения на вступление в НАТО. Извините, но Турция — страна, которая отвечает за слова. Что бы она ни сказала, что бы ни пообещала, она выполняет, но мы также хотим, чтобы наши оппоненты держали свое слово. Для Швеции, которая не выполняет своих обещаний, ожидать членства в НАТО — просто несбыточная мечта», — подчеркнул председатель парламента.
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